アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に出た召喚状は無効との判断に対して、トランプ政権が16日、再考するよう申し立てたことがわかりました。司法省は、FRBのパウエル議長が本部ビルの改修工事をめぐり、議会で虚偽の内容を話した疑いがあるとして、ことし1月、召喚状を送付しています。これに対して首都ワシントンの連邦地裁は11日、召喚状が不当な目的で発行されたとして、無効との判断を示していました。こうした