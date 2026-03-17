「出産は命がけ」ですが、それを絶対に認めたくない男性もいるようです。今回は、そんな旦那さんを撃退したお父さんのエピソードをご紹介します。計算は苦手かな？「妊娠中の私と両親の前で『出産は命がけって、ちょっと大げさじゃないですか？』『出産で死ぬ女より仕事で死ぬ男のほうが多いんだから、男のほうが毎日命がけだと思いますけど』と言ってのけた夫。私が怒って反論してもヘラヘラしているし、本当に腹が立って。でも、