お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に17日、出演。原油相場の高騰に危機感を示した。山里と同じMCで元NHKアナウンサーの武田真一が、「日本に8カ月分の原油の備蓄がありますし、まもなく政府の補助金も効果が出てくるということで、パニックになる必要はないと言われているんですけど、先行きは不安ですよね」と語った後だった。山里は「農家さんにしても会社に