全国各地の人気店の出来たての味を楽しめるイベント「春のグルメパーク」が秋田市の西武秋田店で始まりました。全国のうまいものなどを集めたイベントを定期的に開いている秋田市の西武秋田店。17日に始まった「春のグルメパーク」は、1週間ずつ店を入れ替えて3週間で20店舗が販売します。各店の出来たての味をその場で楽しめるようにイートインスペースが広く設けられています。これまでのイベントは県外