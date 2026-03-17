インターネットで株の投資について検索したことをきっかけに、秋田市に住む40代の男性が現金550万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む40代の男性は去年12月、インターネットで株の投資について検索し、アプリをダウンロードしました。その後、通話アプリのLINEのグループに誘導され、グループ内で勧められていた銘柄の株価が実際に上がってい