3月17日（現地時間16日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでメンフィス・グリズリーズと対戦した。 ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、レナード・ミラー、ジェイレン・スミスが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は、NBAデビューを飾った古巣戦で9試合連続のベンチ入りを果たした。 第1クォーター