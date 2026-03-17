「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、ノースサンドが「買い予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でノースサンドは反落。同社は前週末１３日、２７年１月期単独業績予想について売上高を３８４億９３００万円（前期比４７．０％増）、営業利益を８６億３０００万円（同５５．６％増）と発表した。前期に続き過去最高業績を更新する見通し。