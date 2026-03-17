川崎汽船や日本郵船が急騰し上場来高値を更新。商船三井も買われ、２００７年以来の高値圏で推移している。事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡を一部船舶が通過したと伝わった。更にベッセント米財務長官が１６日、イランやインド、中国のタンカーが同海峡を通過したことについて、構わないと米ＣＮＢＣのインタビューで述べた。海上物流の混乱が終息に向かうとの見方から、海運株の売り持ち高を解消する目的の買