津山市の梅園で約2000本の梅の花が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】「ほのかな香りが気持ちいい」津山市の梅の里公園で約2000本の梅の花が見ごろ梅まつりも【岡山】 岡山県北にも春の足音が聞こえてきました。4ヘクタールほどの敷地に14種類、約2000本の梅が植えられている梅の里公園です。白や赤など色とりどりの花が咲き誇り見ごろとなっています。開花の期間にあわせて恒例行事の「梅まつ