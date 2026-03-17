ＳＣＲＥＥＮホールディングスが続伸。ＳＭＢＣ日興証券は１６日、同社株の投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」へ引き上げた。目標株価も１万５０００円から２万５０００円に見直した。同証券では、収益性の改善が着実に進みつつあることを評価。決算実績及び足もとの顧客投資動向を反映し、業績予想を修正している。 出所：MINKABU PRESS