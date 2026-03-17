・川崎汽など海運株急騰、ホルムズ海峡の一部船舶通過を受けて買い戻し圧力 ・ヒュマメイドがマドを開け大幅続伸、今期は過去最高業績の更新見通しで株式分割も実施 ・山岡家は反発、２７年１月期も営業最高益を更新へ ・ＦＤＫやＧＳユアサが高い、対米投資第２弾「蓄電池も候補」と伝わる ・ＰｏｗｅｒＸは上昇一服、東証が信用規制 ・野村原油など原油ＥＴＦが安い、複数のタンカーがホルムズ海峡通過との報道でＷＴ