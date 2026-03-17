香川県善通寺市の四国こどもとおとなの医療センターに勤める医師の男（30）が10歳未満の女子児童のわいせつな姿を撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の疑いできょう（17日）逮捕されました。 【画像をみる】医師が勤務していた病院医師の男（30）が10歳未満の女の子のわいせつな姿を撮影しようとした疑いで逮捕【香川】 医師は循環器内科に所属 警察によりますと医師の男は今月（3月）14日午後1時半ごろ、宇多津町内の