[3.16 J-VILLAGE CUP U-18決勝 U-18日本代表 2-0 U-17日本高校選抜 Jヴィレッジスタジアム]U-18日本代表が注目対決を制し、4連勝で頂点に立った。「第8回J-VILLAGE CUP U-18」(福島・Jヴィレッジ)決勝が16日にJヴィレッジスタジアムで行われ、U-18日本代表とU-17日本高校選抜が激突。U-18日本代表が2-0で勝ち、4戦全勝で大会を終えた。なお、大会MVPには、U-18日本代表のDFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高/2年)が選出され