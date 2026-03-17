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ブルックリン・ネッツ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月17日（火）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 95 - 114 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのブルックリン・ネッツ対ポートランド・トレイルブレイザーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォータ}