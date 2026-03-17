ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年3月17日（火）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 129 - 111 ダラス・マーベリックス NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ダラス・マーベリックスがスムージー・キング・センター（New Orleans）
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