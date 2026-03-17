シカゴ・ブルズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年3月17日（火）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 132 - 107 メンフィス・グリズリーズ NBAのシカゴ・ブルズ対メンフィス・グリズリーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし29-27で終了する。第2クォーター