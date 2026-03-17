Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が『ELLE KOREA』4月号の表紙3種類とデジタルカバー3種類に登場。ファン投票によって決定した麗しい表紙ビジュアルに注目が集まっている。 【写真】①～⑥ファン投票で決定！Stray Kidsヒョンジン、カルティエを纏う表紙＆デジタルカバーショット ⑦⑧ヒョンジン×カルティエ美麗ショット ■全部に「いいね」したくなる！スキズ・ヒ