【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Penthouseが、3月16日にバンド史上初・最大規模となる日本武道館ワンマンライブ『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』を開催した。 ■新アーティスト写真も公開！ この公演は、自身最大規模となる約1万人キャパでの敢行。今のPenthouseが届ける記念すべきライブを見るためファンが全国から駆けつけ、チケットは全席即日ソールドアウトを記録。平