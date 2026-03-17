嵐の公式Instagramにて、2013年3月6日にリリースされた「Calling/Breathless」のジャケットが公開された。 【写真】嵐「Calling/Breathless」ジャケ写【動画】嵐「Calling」MV／「Breathless」MV ■黒レザー×スーツ姿でクール佇む嵐 嵐の通算40枚目となる「Calling/Breathless」は、相葉雅紀主演のドラマ『ラストホープ』の主題歌「Calling」と、二宮和也主演の映画『プラチナデータ』の