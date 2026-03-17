17日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比262.58円（0.49％）高の5万4013.73円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1314、値下がりは245、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を29.38円押し上げ。次いで三井物 が22.26円、イビデン が21.33円、三菱商 が20.26円、ファナック が17.88円と続いた。 マイナス寄与度は61.5円の