17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数944、値下がり銘柄数425と、値上がりが優勢だった。 個別ではベクターホールディングス、マツモトがストップ高。ＦＤＫは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、林兼産業、ヒビノ、ジーフット、日本マクドナルドホールディングスなど27銘柄は昨年来高値を更新。クオンタムソリューションズ、大黒屋ホӦ