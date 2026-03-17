17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比35.1％減の1596億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.8％減の1216億円だった。 個別ではｉシェアーズ高格付け日本円社債ＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＦＡＮＧ＋ゴールド が新安値。 そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳ