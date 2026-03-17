17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数307、値下がり銘柄数233と、値上がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、イメージ情報開発がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、アストロスケールホールディングス、ブレインズテクノロジー、パワーエックス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンなど10銘柄は昨年来高値を更新。ＱＤレӦ