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17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 77810 -31.1 48520 ２. 日経Ｄインバ 11309 -25.24840 ３. 野村日経平均8003 -22.1 56100 ４. 楽天Ｗブル6741-4.8 57740