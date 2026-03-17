＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】200キロの元人気力士、激変した姿（複数カット）現役時代に体重約200キロだった人気力士が、まるで別人のような風貌で放送席に登場。その“激変ぶり”に「痩せとる！」「ワイルドになりすぎ」とファンが沸く一幕があった。横綱・大の里（二所ノ関）の休場、綱取りが期待された大関・安青錦（安治川）の不調など、混戦模様を呈してきた大相撲三月場所。そう