松本洋平文科相松本洋平文部科学相は17日の閣議後記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で平和学習中の船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の生徒と船長が死亡した事故について、「学校外の活動での事故はあってはならない」とし、原因を踏まえて対策を至急検討する考えを示した。松本氏は「亡くなった2人に哀悼の意を表し、負傷された方の一刻も早い回復をお祈りする」と述べ、学校を所管する京都府と連携して事故の状況を確認