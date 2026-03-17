元宝塚歌劇団宙組の娘役の花音舞が19日、インスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。花音は「この度、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。続けて「新しい命を迎え、家族がまた一人増えたことをとても嬉しく思っています」とし「妊娠中には、トーク＆LIVEやポップアップなどで皆様にお会いする機会があり、その度に温かいお言葉をかけていただき、本当にありがとうございました。皆様の優しさに