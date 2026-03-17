【WWE】RAW（3月9日・日本時間10日／ワシントン・シアトル）【映像】肉体が“宙を舞う”衝撃カウンター日本人女子レスラーを襲ったパワーカウンターの暴力。身長183センチの“ヒール”が放った問答無用の「ぶちかまし」に、ファンから「交通事故」「闘牛かよ」と驚きのリアクションが相次いだ。AJ・リーが保持する「女子IC王座次期挑戦者決定ガントレットマッチ」。第1試合でライラ・ヴァルキュリアを下して消耗しながら勝ち抜