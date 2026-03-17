青森県三沢市の沖合で17日未明、貨物船と漁船が衝突する事故がありました。漁船の乗組員のうち4人が一時行方不明となりましたが、午前7時前までに全員救助され、1人が死亡、3人は意識不明の重体です。午前1時20分ごろ三沢市から北東におよそ20キロメートルの沖合で貨物船と漁船が衝突する事故がありました。衝突したのは貨物船「末広丸」と八戸市の港から出港した漁船「第六十五興富丸」で、興富丸は転覆して沈没しました。衝突し