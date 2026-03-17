ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、山本由伸投手が2年連続で開幕投手に決まったことを明言しました。報道陣に“ニュースがあると聞いていますが？”と尋ねられた指揮官は、「開幕戦の先発投手は、山本由伸投手に決まりました」とコメント。今後のスケジュールは、「山本投手は、あと数日中にアリゾナに戻ってくる。戻ってきたら、もう一度登板する予定」と話しました。山本投手は、昨季日本で行われたカ