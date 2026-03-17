俳優武田鉄矢がスペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に17日、出演。大相撲の元大関若嶋津（元二所ノ関親方）が15日に亡くなったことに触れ、妻で元歌手の高田みづえさんとの思い出話を披露した。MCで俳優の谷原章介が「いわゆるお相撲さんというイメージじゃないお相撲さんって感じでした。スラーッとしていて、ハンサムで」と語った後だった。「私は、みづえさんの方で