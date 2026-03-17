ロックバンド「ＨＯＵＮＤＤＯＧ」ボーカルの大友康平は、１月１日の誕生日で７０歳を迎えても衰えを知らない。腎臓の腫瘍の摘出手術を乗り越え、活躍を続ける古希のロックンローラーは目前に迫ったライブへの意気込み、同い年でミュージシャンの桑田佳祐（７０）、俳優の役所広司（７０）への思いなどを語った。大友は毎年３〜４月、東京と大阪でのライブツアーを１０年以上続けてきた。今年は東京公演が終わり、３月２０〜