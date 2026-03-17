スペイン１部バルセロナの会長を務めるジョアン・ラポルタ氏はかつて所属したアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８＝インテル・マイアミ）が復帰する可能性を示唆した。同会長はバルセロナの会長選挙（１５日）で再選し、２０３１年まで５年間、同職にとどまることになった。スペインテレビ局「ＴＶ３」に対して「レオ（メッシ）は彼が望むどんな形であれ、バルセロナとかかわり続けるだろう」とし「バルセロナの扉は常