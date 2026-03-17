GoogleのPixelスマートフォンには、3月のPixel Drop（Android最新アップデート）により、「Pixel Desktop（デスクトップモード）」が追加されました。スマホをUSB-C経由で外付けディスプレイに接続し、Windows PCのようにマルチウィンドウ環境を利用できる新機能です。 一方、SamsungのGalaxyスマホでは、2017年からPixel Desktopと同様の機能「Samsung Dex」が利用できました。そこで、海外のテック系メディアがPixel Desk