【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの矢口真里が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳元モー娘。「茶色が一番美味しい」年長息子リクエストの“ラスト弁当”◆矢口真里、年長息子への“ラスト弁当”公開矢口は「3年間作った長男へのお弁当もひとまず今日でラスト」「今日のリクエストはチャーハンとササミのカツレツ。子供は茶色が好きなんです」と説