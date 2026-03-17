【モデルプレス＝2026/03/17】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月15日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を披露し、話題となっている。【写真】29歳美人アナ「衝撃ビジュ」すっぴんでありのままの姿◆沖田愛加アナ、すっぴん姿を公開沖田アナは「すっぴんでサウナに行ったら お誕生日お祝いしてくれた嬉しいありがとう」とつづり、動画を投稿。白いトップスにニットカーディガンを羽織り、クリーム色のパンツを合わせ