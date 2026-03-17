高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「カイダン、カク、シマス。」（第117回）が17日に放送され、八雲（トミー・バストウ）が義父・司之介（岡部たかし）に秘密を告白すると、ネット上には「嘘でしょ…」「つらい」「切ない」などの声が相次いだ。【写真】ヘブンの後をつけてきた司之介（岡部たかし）なぜか帝大には行かず、連日ミルクホールへ通っているヘブン。彼が