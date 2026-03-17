劇団四季は、2027年2月から、ミュージカル『キャッツ』の福岡公演を、キャナルシティ劇場で上演。本作の福岡での公演は、2022年以来約5年ぶり、5度目の上演となる。【写真】劇団四季ミュージカル『キャッツ』過去の公演の様子『キャッツ』は、『オペラ座の怪人』など数々の大ヒットミュージカルを生み出してきた作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバーが、イギリスの詩人T.S.エリオットの詩集をミュージカル化した作品。物語