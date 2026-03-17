歌手の工藤静香さん（55）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新し、大好物を紹介した。「大好きな鮭の皮が」工藤さんは、「大好きな鮭の皮が、コンビニで売っていた！」といい、購入したお菓子を食べて笑顔をみせる動画を投稿した。工藤さんはツアーのため仙台を訪れていたようだ。インスタグラムでは「本当は、カウンターの炭火焼き屋さんに行きたかったのだけれど、万が一、隣に座った方が風邪気味だったり、お咳をして