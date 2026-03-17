日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）が１６日に放送され、ＭＣを務めるタレント・マツコ・デラックスが番組を欠席した。冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五が１人でスタジオに登場。マツコの不在を観覧客に伝え「やらかしまして、あいつが」とジョーク。「みんなどこまで、アレ知ってるんですか？首をなんかやっとる、っていうのは」。マツコは２月９日のＴＯＫ