◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）イタリアが７回、虎の子の１点リードを守りきれず、逆転された。５回から登板した“第２先発”ロレンゼン（ロッキーズ）が３イニング目の７回、２死一塁からチョウリオ（ブルワーズ）に安打。２死一、三塁からアクーニャ（ブレーブス）に遊撃内野安打を許して同点。続くガルシア（ロイヤルズ）にも左前適時打と連打され、２―３と逆