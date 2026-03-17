女優の相武紗季が１７日、東京・松屋銀座で「原作デビュー１００周年記念くまのプーさん展」（４月１３日まで）のプレス内覧会に出席した。貴重な原画の展示や物語に登場する１００エーカーの森を再現したエリアなどプーさんの世界観を体験できる展示会。大のプーさん好きという相武は場内を見学して「時間を忘れてずっと居てしまいそう。ワクワクが止まらない。たくさんの方々にプーさんの魅力にどっぷりつかっていただきた