アニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」が、15日に開催されたアカデミー賞でK―POP初となる歌曲賞に輝いた。同作に登場する架空のK―POPガールズグループ「ハントリックス （HUNTR/X）」が歌う同曲が、「Dear Me」（「Diane Warren: Relentless」）、「I Lied To You」（「罪人たち」）、「Sweet Dreams Of Joy」（「Viva Verdi！」）、「Train Dre