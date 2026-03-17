デュッセルドルフ田中聡がドルトムントの補強リストに浮上しているドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフに所属するMF田中聡が、ドイツの名門ボルシア・ドルトムントの補強リストに浮上している。現地メディア「Der Westen」が報じている。今冬に加入したばかりの日本人ボランチは、ここまでリーグ戦8試合に出場。適応期間を必要としないパフォーマンスで、早くもチームの主軸として地位を確立している。田中は加入直後か