グループ少女時代のメンバーで女優のソヒョンがバイオリニストとして舞台に上がり、約7カ月間準備した演奏を披露した。16日、所属事務所「KKUM ENT」によると、ソヒョンは13日、ソウル松坡区（ソンパグ）のロッテコンサートホールで開催された「ソル・フィルハーモニック・オーケストラ第8回定期演奏会」にアマチュア協演者兼特別ゲストとして参加した。今回の公演は、歌手であるソヒョンが協演者として登場するというニュースが伝