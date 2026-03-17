16日、登録者約46万人を保有するYouTube（ユーチューブ）チャンネル「yeodano」に、韓国人・中国人のカップルがあるアパレルブランドの店舗を訪れる動画が投稿された。 動画を見ると、韓国人の恋人と一緒に店舗でショッピングをしていた中国人男性のAさんは、不可解な待遇を受けた。Aさんが服を選んだ後、「XXL（サイズ）を買いたい」と言うと、店舗スタッフは「ワンサイズ大きいのをですか？」と聞き返した後、「ハンガーにかかっ