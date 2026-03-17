アメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」が、創業61周年を記念したフェア「Back to New York 1965」を開催。創業年にちなんだ価格の特別メニューが、期間限定で提供されます☆ TGIフライデーズ「Back to New York 1965」 期間：2026年3月15日(日)〜3月31日(火)実施店舗：TGIフライデーズ 全13店舗 1965年3月15日、ニューヨーク・マンハッタンで誕生した、アメリカンカジュアルダイニング