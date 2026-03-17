陸自健軍駐屯地に展示された長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」の発射機など＝17日午前、熊本市防衛省は17日、熊本市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地で「反撃能力」（敵基地攻撃能力）に位置付けられ、31日に配備予定の長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」の展示会を開いた。熊本県の木村敬知事や熊本市の大西一史市長、区内の自治協議会長らが参加。地元では、配備に関し防衛省が住民説明会を開いていないこと