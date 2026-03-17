タレントの重盛さと美（37）が17日までに自身のインスタグラムを更新。カラフルなコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。重盛は「小学生みたいな日」とつづり、最新ショットを公開。アイスを食べる姿や無邪気にはしゃぐ姿をアップした。赤いボーダーのニットにミニ丈のデニムのサロペット、キャップを合わせたコーディネートを披露した。この投稿に「可愛すぎる」「最強の小学生みたいなさっちゃんだね」「歳をとらな