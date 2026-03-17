WBCにチェコ代表として出場したオンドジェイ・サトリアの住むオストラバという町は、首都プラハから東へ370kmの距離にある。かつては石炭の町として栄え、チェコ第3の人口を抱える都市ではあるが、10km先にはポーランド国境がある東端の辺境だ。観光資源は少なく、チェコ語もプラハとはずいぶんちがう。【画像】試合終了後、再び東京ドームのグラウンドに立ったサトリアそんなオストラバで6歳から野球を始めたサトリアは、そこ